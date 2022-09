Unistuste tööandja tiitli pälvinud Eesti Töötukassa kutsub endaga töömaailma muutma!

Eesti Töötukassa on üleriigiline organisatsioon, millega on isiklikult kokku puutunud paljud Eesti elanikud ning tõenäoliselt teavad pea kõik, millega see tegeleb. Vähesed teavad aga seda, milline on töötukassa tööandjana või mida teatud ametid endast täpsemalt kujutavad.