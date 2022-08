Miks tõusevad nii uute kui ka kasutatud autode hinnad?

„Uute ja kasutatud autode hinnad tõusid järsult pärast Covid-19 pandeemia algust, kui autotehased suleti ja seetõttu tekkis suur puudus tootmisel vajalikest komponentidest. Näiteks pooljuhtide defitsiit annab endast siiani tunda. Samal ajal on ka tänavu mitmesuguste majanduslike ja geopoliitiliste tegurite tõttu muutunud kallimaks mitte ainult uued autod – ka kasutatud autode hinnad on kerkinud keskmiselt 20–30%. Auto ostmisel tuleb kindlasti arvesse võtta mitte ainult auto enda maksumust, vaid pragmaatiliselt hinnata kõiki kulusid – kütust, kindlustust, hooldust, aga ka talverehvide komplekti. See aitab igakuiseid kulutusi võimalikult objektiivselt välja arvutada,“ ütles Citadele panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel.

Juhtmete puudus ja olukord uute autode turul

Venemaa sissetung Ukrainasse põhjustas väga tõsise ahelreaktsiooni autotootjate jaoks, kes olid just hakanud toibuma Covid-19 pandeemia tagajärgedest. Näiteks sai umbes 80% Euroopas asuvatest autotehastest selliseid tootmisel olulisi komponente nagu juhtmeid otse Ukraina tarnijatelt (seal on selliseid tehaseid 17). Sarnane lugu on ka uksekattematerjalide, salongielementide ja teiste materjalidega, mida Ukrainas toodeti suurtes kogustes. Tooraine puudust muudab veel suuremaks see, et suur osa detailide tootjatest ostis oma tööks vajalikke materjale (näiteks alumiiniumi- ja rauatooteid) Venemaalt, kuid nüüd ei ole see enam võimalik.

Kõik need asjaolud ja tootjate võimetus hankida tööks vajalikke materjale on mõnel juhul sundinud isegi tehaseid sulgema ja töötajaid paarikuusele sundpuhkusele saatma. See ei põhjusta mitte ainult hinnatõusu, vaid ka tarneaegade pikenemist, mis mõjutab otseselt ka kasutatud autode hindu – uued autod on defitsiitne kaup, mistõttu kasvab nõudlus kasutatud autode järele.