Ettevõtte rahastamise Šveitsi taskunuga – paindlik ja lihtsasti kättesaadav ärikrediitkaart

Ärikrediitkaart on lihtsaim käibevahendite puhver, mida võib võrrelda Šveitsi taskunoaga: kumbki ei lahenda kõige keerukamaid takistusi, aga mõlemat saab kasutada tulemuslikult ja suurema vaevata paljudes olukordades.

Millistel juhtudel võiks ettevõtte esimene abivahend olla just krediitkaart?

Krediitkaart pole mõeldud suurte investeerimisprojektide elluviimiseks, vaid võimaldab pigem kiirelt ja muretsemata lahendust ootamatutele kuludele. Oluline on vaid, et see oleks õigel ajal käepärast. Ettevõtjale on krediitkaart mitmel moel kasulik.

1. Leevendab käibevahendite nappust. Krediitkaardiga maksmisel on kuni 30-päevane intressivaba periood. See tähendab, et kuu aja jooksul on võimalik kasutatud limiit tagastada intressi tasumata. Vajaduse korral saab teha ka ülekandeid otse krediitkaardi kontolt, aga siis algab intressiarvestus kohe. Nii et kui mõned arved on alles laekumas, siis ei takista see vajalike kulutuste tegemist. Lisaks saab pakkuda äripartneritele soodsamaid koostöötingimusi, sest ei pea nii palju muretsema rahavoogude seisakute pärast, mis võivad tekkida maksetega viivitamisest või realiseerimisaja pikenemisest.

2. On paindlik maksevahend. Krediitkaarti on lihtne kasutada ja sellega on turvaline teha nii kodumaiseid kui ka rahvusvahelisi tehinguid. Ühist krediidilimiiti saab kasutada mitu inimest. Lisaks on sellega võimalik teha viipemakseid, osta internetist kaupu ja teenuseid ning kasutada mobiilseid viipemakseid Apple Pay, Androidi, Google Pay ja nutikellaga. Ka krediitkaardi kasutamise tasu on soodne: erinevalt teistest laenuliikidest, kus lisanduvad mitmesugused kulud, on sellel vaid 3-eurone kuutasu. Intressikulu saab aga targa kasutamisega hoida madalal tasemel, sest kasutatud limiiti on võimalik igal ajal tagasi maksta.