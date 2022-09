Vastutustundlikkus on tulevikus iga ettevõtte loomulik osa

Väikesed sammud viivad muutusteni

Töötukassa klienditeenused on läinud e-kanalitesse, mis tähendab seda, et klient ei pea sõidukit kasutama. Tundub väike asi, aga kui arvestada, et töötukassas on aasta jooksul üle 100 000 kliendi, siis on kokkuhoid muljet avaldav. Ausmees toob välja koroonaajal saadud õppetunni. „Näiteks hiljutine kaugtöö tegemine ja kodukontorisse minek on väga hea tõuge, et vaadata üle, kas meil tegelikult on neid kontoripindu nii palju vaja.“

Viimase aasta jooksul on oluliselt suurenenud ka heategevusprojektides osalemine ja algatati erinevaid keskkonnaprojekte. „Hästi tore koostöö oli töötukassal möödunud aastal Uuskasutuskeskusega, kes tõi kontori juurde suure kasti, kuhu inimesed said oma asju ära tuua. „Kast sai ikka mitu korda täis, see oli väga meeldiv üllatus!“ räägib Ausmees.

Heategevus teeb head ka tegijale

Heategevusprojekte on töötukassas muidugi toimunud ka enne koroonat ja Ukraina sündmusi. Näiteks on kenaks kombeks saanud toetada toidu ja muu tarvilikuga loomade varjupaiku.

Vahvaid viise heategevusega tegelemiseks on aga veel. Igas organisatsioonis on üks laoruum, kus hoitakse asju, mis pole enam vajalikud. Vanad reklaamplakatid, fotoseinad, reklaamlipud jne. Ka töötukassas on selline ruum, kuid möödunud aasta lõpul otsustati, et midagi tuleb nende seisma jäänud esemetega ette võtta. Nii küpseski mõte töödelda vanad fotoseinad ja reklaamlipud natuke ümber ja teha neist poekotid. „Leidsin meie 1000 töötaja seast 10 õmblejat, kes tegid ise 48 ägedat omadisainitud poekotti, mille müüsime oksjonil oma töötajatele ja kogu tulu suunasime heategevusse,“ meenutab peaspetsialist.

Ette on tulnud vajadusel ka oma töötajate toetamist. Kui kellelgi on olnud traagiline sündmus, nagu tulekahju või raske haigus, ja ta vajab abi, siis tehakse üleskutse kogu organisatsioonile. Need üleskutsed tulevad inimeste südamest ja proovitakse alati ühiste jõududega ellu viia.

Töötukassa töötajatele meeldib aidata! Töötukassa inimesed löövad hea meelega erinevates projektides kaasa. Viimastel aastatel on osaletud mitmetel kasulikel üritustel. • Osaleti maailmakoristuspäeval • Aidati Rahvusraamatukogul raamatuid kolida • Käidi Toidupangaga abi kogumas • Toetati erivajadustega purjetajate projekti „Erilised purjetajad“ • Jõulude ajal pannakse püsti kohvikuid, mille tulu läheb heategevuseks • Annetatakse verd