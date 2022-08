Elering soomlaste hoiatusest: riskid on suurenenud. Venemaa võib näiteks astuda erakorralise sammu

Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Elo Ellermaa ütleb esmalt, et Elering teeb koos Fingridiga ja teiste regiooni süsteemihalduritega ühist talve varustuskindluse analüüsi, milles analüüsitakse kogu regiooni varustuskindlust. Nad teevad seda igal aastal ning eelmistel aastatel on regiooni varustuskindlus olnud tagatud.

„Ka täna saame öelda, et Baltikumis on tootmisvõimsused olemas ja katavad siinse tiputarbimise ära, kuid riskid on kasvanud ja seda just Euroopa suunal. Ka Soome Fingrid viitas riskide kasvamisele,“ ütles ta.