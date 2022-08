Toiduainetööstused: energia hinnalagi aitaks ohjeldada toidu hinna tõusu

„Seni pole veel energiakriis täies ulatuses lõpptarbijani jõudnud, kuid eeloleval kütteperioodil ilma riigi sekkumiseta puudutab see valusalt iga Eesti elanikku. Kui aasta tagasi maksis megavatt keskmiselt 40 eurot, siis eelseisval küttehooajal 400 eurot ning hind on jätkuvalt igapäevaselt ettearvamatu – ei ole enam muid võimalusi toidu hinnatõusu ohjeldada. Riik küll kompenseerib inimestele elektri hinna tõusu, kuid toidu puhul abimeetmeid pole. Piirhind toiduainesektorile aitaks enneolematut toidu kallinemist ära hoida,“ lisas Potisepp.

Potisepa sõnul on kaalul Eesti toiduga isevarustatus, tootjate konkurentsi- ja ekspordivõimekus, toiduainetööstuse püsimajäämine ning toidu kättesaadavus lõpptarbijale. „Teiseks ettepanekuks on seega arvata toiduainetööstus elutähtsa teenuse osutaja nimekirja ning tõsta sektor kaitstud tarbijate nimekirjas ettepoole,“ ütles Potisepp.

Kolmanda ettepanekuna paluvad toiduainetööstused riigilt pikaajalise plaani koostamist, millega tuleb alustada juba praegu. „Olukord on hirmutav ning kümne viimase aastaga on Eesti energiapoliitika jõudnud ummikseisu. Energiamajandus vajab reformimist ja täiskäivitamist – need protsessid võtavad aega ning on viimane aeg hakata otsima pikaajalisi lahendusi, enne kui oleme energiavarustuse kriisist jõudnud ka toiduvarustatuse kriisi,“ ütles Potisepp.