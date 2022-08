Poola president kutsub üles likvideerima Nord Stream 2

„Tuletan meelde, et Nord Stream 2 hakkas tööle pärast Krimmi hõivamist. Normaalse äri juurde me Venemaaga ei naase, sest nad võitlevad Ukraina vastu ja okupeerivad sealseid territooriume,“ ütles Poola president Andrzej Duda. Ta lisas, et poliitika muutmist ei päästa ainult Nord Stream-2 lõpetamine, vaid selle täielik likvideerimine.