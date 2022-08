Ootamatu. Prantsusmaa majandus on hakanud langema

Uuringud näitavad, et Saksamaa eksport on teist kuud järjest languses. Prantsusmaa käib Saksamaa jälgedes: ka nende eksport on esimest korda pooleteise aasta jooksul langustrendis. Selle põhjuseks on rekordiliselt kiire inflatsioon ja Ukraina sõda.

Osa Prantsusmaa erasektori tegevusest, mida mõõdab S&P Global, langes augustis madalaimale tasemele alates koroonapandeemia algusest 2020. aasta algul. Langus oli palju suurem, kui ökonomistid oskasid ette arvata. Uusi tellimusi jäi vähemaks nii teenuste kui tootjate poole pealt. Ettevõtjad ei ole end 2020. aasta novembrist saadik nii ebakindlalt tundnud. Turutegevus ja tootmine on aeglustunud.

„Kõrge inflatsioon ja koroonajärgne nõudluse aeglustumine on sundinud ettevõtteid ja kliente ostmist vähendama,“ ütles ettevõtte S&P Global ökonomist Joe Hayes. „Euroopa riikide majandused satuvad aasta lõpul veelgi suurematesse raskustesse,“ lisas ta.

Bloombergi küsitletud analüütikute sõnul on 19-liikmelise eurotsooni majanduslangus praegu vägagi tõenäoline, sest energiakulud on hoogsalt kasvanud pärast Venemaa rünnakut Ukrainale. Euroopa, mis on juba vastu pidanud kiireimale hinnakasvule pärast ühisraha kasutuselevõttu, on hoogustanud intressimäärade edasist tõstmist pärast seda, kui Euroopa Keskpank eelmisel kuul esimest korda pärast 2011. aastat laenukulusid suurendas.

Saksamaa sõltub Euroopa riikidest enim Kremli gaasist ja läheb talvele vastu teadmisega, et gaasi ei pruugi jätkuda, teatas S&P Global pressiteates. „Euroopa nr 1 majandus on nägemas suurenevat langust erasektori majandustegevuses,“ ütles S&P Global esindaja Phil Smith. „Tootmissektori nõrkust süvendab teenussektorite tegevuse aeglustumine, sest ettevõtjad on kõrge inflatsiooni ja tõusnud intressimäärade tõttu raskustes,“ lisas ta.