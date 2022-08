Vana-Kalamaja tänavat hakkab ehitama Merko

Lepingu maksumus on 7,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde valmimise tähtaeg on 2023. aasta suvel.

Milliseks tänav kujuneb saab näha siit. Tallinna abilinnapea Vladimir Svet sõnul valmib tänava rekonstrueerimise tulemusena linnaruum, kus on mugav ja turvaline liikuda eelkõige jalgsi ning jalgrattaga. Ta lisas, et suured muutused tulevad ka Balti jaama taga, kus praegu on bussiparkla. „Tänav jätkub läbi selle ruumi ning sealt saab mugavalt Vanalinna maa-alusesse tunnelisse laskumata,“ sõnas ta.