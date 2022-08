Kevadel, pärast Ukraina sõja algust tundus kõigile gaasi kättesaadavuse olukord palju hullem, kui see praegu on. Eestil on eelis, sest viimase kümne aasta jooksul ei ole meil Gazpromiga häid suhteid olnud ja seetõttu pole gaasi peetud Eesti tuleviku jaoks oluliseks kütuseks. Meil on kaugküttes toimunud üleminek hakkpuidule Euroopa mõistes erandlikus tempos ja meie jaoks ei ole kaugküttes muret, nagu on ülejäänud Euroopas.