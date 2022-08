FOTOD | Esimene pilk maailmakuulsasse kaubamajja. Milline IKEA pood välja näeb?

30 000 m2 suurune pood asub Tallinna lähistel Kurnas ning seal on kohe kaasa ostmiseks ligi 9000 kodusisustustoodet. Lisaks avatakse Kurnas pea 400-kohaline Rootsi restoran, kus pakutakse nii hommiku-, lõuna- kui õhtusööki ning maailmakuulsaid lihapalle.

IKEA Tallinna pood pakub kodusisustuseks nii inspiratsiooni kui sisustuskaupu ning planeerimis- ja sisustusteenuseid, kuid samas on see ka koht, kus perega aega veeta. IKEA Rootsi restoranis saab süüa nii hommiku-, lõuna- kui õhtusööki ning lastele on pühendatud erinevad mängualad.