Eesti suurim tööstushoone katusele rajatud päikesejaam on valmis

Tegu on energiaettevõttes kasutusele võetud uuendusliku ärimudeliga, mis kliendi jaoks tähendab elektrikulude ja CO2 jalajälje vähendamist, ise päikesejaama projekteerimisse ja tehnoloogiasse raha paigutamata.

„Saku Õlletehas on meil esimene nii suuremahuline koostööprojekt, kus kasutame uudset lähenemist. Investeerime kliendi eest päikeseelektrijaama rajamisse alates selle projekteerimisest, lahendusest käivituseni välja ning elektrit müüme talle turuhinnast soodsamalt kogu lepinguperioodi vältel,“ sõnas AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson. Ka viitas Adamson, et sellise lahenduse valimine ettevõtte elektrikulude ja jalajälje vähendamiseks on ülimalt nutikas ja säästlik lahendus. „Ega me endal majas sees ilmaasjata nimeta Alexelat energiakaubamajaks, sest ühest uksest sisenedes on kliendil võimalik tarbimiseks valida ulatuslik skaala teenuseid ja tooteid. Nii on meie unikaalsesse portfelli lisandunud uudsel ärimudelil tuginev mugavuslahendus päikesejaamade rajamise näol, kus klient ise tehnoloogiasse investeerima ei pea, meie teeme seda tema eest ja niisamuti tasub klient lepinguperioodil turust madalamat hinda. Igati mitmekülgne säästuprojekt kliendivaatest – panna taastuv päikeseenergia enda jaoks soodsalt tööle, vähendada nii rohelist elektrit kasutades oma jalajälge koos võrgutasu ja elektriarvetega,“ sõnas AS Alexela tegevjuht.

Alexela paigaldatud päikesejaam Saku Õlletehase katusel on Eestis suurim tööstushoone katusele paigaldatud päikesepark. Võimsust on sel 1,4 MW ja katusepinda, millel päikesepark laiub ca 16 200 ruutmeetrit. Õlletehase katusel asuva päikesejaama rohelise elektrienergia tootlus on aastas 1,1 GWh, mis katab edaspidi õlletarbimise kõrgperioodil, jaama täisvõimsusel töötamisel, kolmandiku tehase elektrivajadusest. Paneele on katusel üle 3500.