Olukord on nukker: toiduabi saajate arv kasvas kvartaliga 65 protsenti

„Toiduabi jagamine on oluline osa kohaliku omavalitsuse ülesandest tagada vältimatu abi raskustesse sattunud inimestele. Seetõttu toetab riik kohalikke omavalitsusi rahaliselt, et koostöös Toidupangaga toiduabi viia raskustes inimesteni nende toimetuleku toetamiseks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Seepärast on hea meel, et saime sel aastal lisaeelarvega suurendada toiduabi jagamist 3,9 miljoni euroga, mis peaaegu kahekordistas toiduabi ostmiseks eraldatud eelarve aastateks 2021-2023.“