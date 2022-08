Kantar Emor: IKEA uut Eesti poodi plaanib lähiajal külastada ligi kolmandik eestimaalastest

Kantar Emori uuringueksperdi Anna Karolini sõnul tõmbavad inimesi IKEA poodi soodsad hinnad ja suur kaubavalik. „Andmetest näeme, et poodi soovivad enam minna 35–49-aastased inimesed ning lastega pered. Paljud mainivad põhjusena head hinna ja kvaliteedi suhet ning põhjamaist disaini. Seetõttu tunnevad ka üle keskmise sissetulekuga leibkonnad poe külastamise vastu huvi,“ kommenteeris Karolin. Samuti on inimesed lihtsalt uudishimulikud – IKEAst ollakse mööblit tellinud, aga paljud pole varem IKEA kujundatud poes käinud. „Paar vastajat mainis külastamispõhjusena ka kuulsaid lihapalle ning mõni võrdles loomaaiaga – aeg-ajalt tuleb ikka läbi käia,“ muigas Karolin.

Samas on palju inimesi, kes praegu poodi minna ei plaani. „IKEA pood tõmbab praegu rohkem Põhja- ja Kesk-Eesti elanikke, teistele jääb ta asukoha mõttes kaugeks. Uurisime ka sisustuspoodide tuntust ning selgus, et Eesti elanike jaoks on kõige tuntum sisustuspood hoopis Jysk. Paljud põhjendasid IKEA mittekülastamist ka vajaduse puudumisega – sobiv mööbel ja sisekujundus on juba olemas,“ selgitas Karolin.