VIDEO | Swedbanki eksperdid: palk ja pension ei suuda hinnatõusuga sammu pidada

Rahandusministeerium rääkis eilsel majandusprognoosi kohtumisel, et Eesti majandus on oodatust parem, kuid majanduslangus on siiski ilmselt vältimatu.

„Venemaa sõda lääne väärtuste vastu on toonud kaasa ülikiire hinnakasvu. Koos raha ostujõuga on kiiresti kahanenud ka tarbijate kindlustunne, mistõttu on majanduslangus käesoleva aasta lõpus ilmselt vältimatu. Kuni viimase ajani on aga Eesti majandusnäitajad olnud head ning oleme sõjamõjudega oodatust paremini toime tulnud, mistõttu lõppeb aasta tervikuna siiski positiivse majanduskasvuga,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.