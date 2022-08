Krüptovaluutad kooli õppekavasse? Uuringus osalenud lapsevanematest üle poole just seda soovivad

Veebipõhise haridusplatvormi Study.com äsja avaldatud uuringus leiti, et 64% lapsevanematest usub, et krüptovaluutad peaksid olema osa kohustuslik osa haridusest.

Siiski olid uuringus osalenud veidi erineval seisukohal. Osad arvasid, et tuleks õpetada ainult plokiahela tehnoloogiat, teised soovisid näha õppekavas ka krüptovaluutasid. Pea 40% arvas, et õppekavast ei tohiks välja jääda ka NFT (omandiõigusega kaitstud digitaalne fail) ja metaversum.

Uuringus osalemiseks kontrolliti lapsevanemate teadmisi, et tagada, et uuritavatel oleks piisav arusaam plokiahela tehnoloogiast, krüptovaluutadest, NFT-dest ja metaversumist. Uuringus osales 884 Ameerika Ühendriikide lapsevanemat ja 210 kolledži lõpetanut. Uuring viidi läbi ajal, mil toimus hüppeline krüptovaluutade teadlikkuse kasv. Andmekeskuse Pew andmetel on umbes 88% USA elanikest kursis või on kuulnud krüptovaluutadest ja 16% USA elanikest on mingil hetkel oma elus investeerinud või kaubelnud krüptovaluutadega, kirjutas Cointelegraph.