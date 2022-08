Kas Eesti brändidel on TikTokist kasu? ABSOLUUTSELT! Loe, miks ka sina peaksid kohe TikToki sisu looma asuma

Kes pakkus TikToki, pakkus õigesti. Aga kui arvad siiamaani, et TikTok on lihtsalt naeruväärsete lühivideote äpp, mida kasutavad 10-aastased, siis oled paljust ilma jäänud. Tegelikult on TikTok üks ääretult võimas sotsiaalmeediaplatvorm, millelt leiab nii lõbusat ajaviidet kui ka tõsisemaid teemasid.

Lühikese ajaga on TikTokist välja kasvanud suurepärane turunduskanal. Näiteks suutis TikTok kasutajate loodud sisu abil muuta lühikese ajaga viraalseks Kate Bushi laulu „Running Up That Hill“, panna müügirekordeid püstitama Clinique’i 1971. aastal (!) ilmavalgust näinud klassikalise huulepulga Black Honey ja tekitada miljonites täiskasvanutes üle maailma soovi järsku igapäevaselt hüppenööriga trikitamist õppima hakata. Praegu ei ole see enam kindlasti laste äpp, vaid täieõiguslik sotsiaalmeediakanal. Seda saan kinnitada ausalt ja oma kogemuse põhjal.

Raske on leida brändi, millel ei ole sotsiaalmeediakanalit – Instagram või Facebook on enamikul brändidel olemas. Väiksemad firmad on paindlikumad. Suurte ja n-ö tõsiste brändidega on teine lugu. Neil on võimas turundusosakond suure eelarvega ja tegevusi planeeritakse ette kuid, kui mitte aastaid. Kui sul on aga väike ettevõte, mis on orienteeritud internetiostudele, võivad sotsiaalmeedia ja TikTok olla väga head turunduskanalid. Mis veelgi parem – kui need õigesti tööle panna, toob sisusse investeeritud eelarve kasu aastaid.

Võimas turundustööriist

TikToki enda statistika kohaselt on 39% kasutajatest öelnud, et nad avastasid sealt toote või kaubamärgi, mille olemasolust nad varem midagi ei teadnud. 2022. aasta jaanuaris oli platvormil mikromõjutajate kaasamismäär (reach) hämmastav 17,96%. Võrdluseks, Instagramis on see 3,86% ja YouTube’is 1,63%. Suurte mõjutajate kaasamismäär TikTokis on 4,96%, Instagramis 1,21% ning YouTube’is 0,37%. Palju numbreid, aga mida see kõik tähendab? Seda, et TikToki investeeritud eelarve ja reklaamid on tulemuslikumad, saavad parema nähtavuse, sihtgrupp on aktiivsem ning kaasatum.