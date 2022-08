Coop Pank hakkab hindama oma laenuportfelli mõju kliimale

Ta lisas, et kuna enamik investeeringuid jõuab majandusse pankade kaudu, oodatakse finantssektorilt ka juhtrolli rohepöörde eestvedamisel. „Kuigi me kaardistame ka oma kontorite ja töötajatega seotud mõjusid, on teada, et pankade suurim mõju keskkonnale tuleneb just laenamise ja investeerimisega seotud tegevustest. Sellepärast peame tähtsaks hinnata, avalikustada ja vähendada oma portfelli mõju kliimale,“ märkis Akulistõi.