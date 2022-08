Rubla püsib dollari suhtes tugev. Analüütikute sõnul on saavutatud pakkumise ja nõudluse tasakaal

Rubla nõrgenes dollari suhtes 0,3% 60,1-le ja odavnes euro suhtes 0,2% 59,69-le. „Dollari ja rubla paar on peaaegu poolteist kuud olnud suhteliselt kitsas 57-61 vahemikus. Rubla on lõpetanud tugevnemise ja tundub, et paar on hetkel leidnud pakkumise ja nõudluse tasakaalu,“ ütles Alfa Capitali peaanalüütik Mihhail Birjukov Reutersile.