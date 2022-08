Kohalikud investeerimiseksperdid: pidu saab sügisel läbi ja aktsiaturu tõusust võidakse pool ära anda

„Täna on turgude meelsus taas muutumas ning investorid tunnetavad, et inflatsioon on endiselt väga kõrge ning keskpangad siiski pole nii sõbralikud, kui vahepeal loodeti,“ ütles Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas. Kuigi tundmatuid ja kontrollile allumatuid muutujaid on liiga palju, on üsna tõenäoline, et USA turu viimase kahe kuu kiirest tõusust antakse vähemalt pool ära, märkis ta.