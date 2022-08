Kaupmeeste Liit koos Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ametiga on töötanud välja märgise „Meil on puhas õhk“, tõstes esile ostukeskusi, mis on teinud õhukvaliteedi parendamiseks märgatavaid investeeringuid ja hoolivad oma klientide ja töötajate tervisest, kes viibivad majas pikki tunde.