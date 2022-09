GRAAFIK | Kas hooldustööd päästavad eestlaste arved? Homne elekter on börsil märgatavalt madal

Homne börsihind on võrreldes varasemate päevadega märgatavalt madalam. Nii madalat elektri hind nähti viimati aprillis. Teisisõnu: homme on keskmine 74,80 MWh, siis veel eile oli see näiteks 258,33 ja möödunud nädalal koguni 300,24 ja nii edasi. Samuti tabasid uued hinnarekordid augustis, mis inimeste elektriarved ootamatult suureks kergitasid.