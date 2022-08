Uus büroohoone Tallinna tuiksoonel sai täna nurgakivi

„Toome oma investeeringud ehk tütarettevõtted linna pealt ühte majja kokku, ühtlasi kasvatame sellega oluliselt oma kinnisvaraportfelli ja varade väärtust, lisaks saab linn juurde kena hoone. Kinnisvara on laevanduse ja energeetika kõrval meile kolmas oluline valdkond, milles lähiaastatel olulist kasvu näeme, sel nädalal on see meie jaoks juba teine nurgakivi – esmaspäeval alustasime Hiiu terviselinnaku teise etapiga,“ märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.



Ehituse peatöötja Inf Ehituse juhatuse liige Ahto Aruväli lausus, et tänases äraarvamatus olukorras on õnnestumise eeldus usalduse ja toetuse olemasolu tellija, arhitekti ja ehitaja vahel. „Antud juhul on tegemist veel nõudliku objektiga ja ehitajale paraja väljakutsega eelkõige keeruka asukoha ja krundi väiksuse tõttu – kõik see eeldab head planeerimist, professionaalset tiimi ning suutlikkust olla vajadusel ka paindlik,“ tähendas Aruväli.



Büroohoone arhitekti, Allianss Arhitektide juhatuse esimehe Indrek Tiigi sõnul tuleb kõrghoone minimalistliku vormikeelega ning sellest avanevad head vaated ringiratast kogu Tallinnale. „Hoone on lahendatud head töökeskkonda prioriteediks seades – tööruumid on loodud eeskujuliku loomuliku valguse ligipääsuga ja panoraamvaadetega. Suure muutuse nägime ette Süda tänava lahenduses, kus rajame hoone esise lõigu puiesteena,“ ütles Tiigi.



Tallinna ühel tuiksoonel, Liivalaia 9 asuv üheksakorruselise hoone suletud brutopind ulatub 7500m2. Hoone tuleb energiatõhus ja saab olema varustatud kaasaegse ning tervisliku sisekliima süsteemidega. Fassaad kaetakse anodeeritud alumiiniumiga ning täiendavat päikesevarjestust pakkuvate perforeeritud alumiiniumlamellidega. Hoones hakkab paiknema jalgrataste hoidla soodustamaks tervislikke liikumisviise ja süsinikuneutraalset transporti.



Käesoleval esmaspäeval pani Infortar nurgakivi Tallinnas Nõmme linnaosas Kivimäe tervisekeskuse hoonele, kus juba järgmise aasta algusest hakkavad tegutsema Kivimäe Perearstikeskus, Haldja Hambaravi ja Vilde Apteek. Käesoleva aasta mais ostis Infortar kinnisvaraarendajalt Restate Tallinnas Lasnamäel Tähesaju 11 asuva värskelt valminud kaubandus-, teenindus-, büroo- ning laopindasid endas ühendava loft-office tüüpi hoone.



Infortar on Eesti üks suurimaid investeerimisettevõtteid, mille peamised tegevusvaldkonnad on laevandus, energeetika, transport, kinnisvara, hotellindus, ehitus- ja ehitusmaterjalid, trükitööstus, jaekaubandus, finants-, tervise- ja heaoluteenused. Infortari kontserni kuulub ligi poolsada tütar- ja sidusettevõtet, kontserni käive ulatus möödunud aastal 413 miljoni euroni.



Infortar omab ligi 100 000m2 ulatuses erinevat ärikinnisvara ning üle 430 000m2 maad Tallinnas ja selle ümbruses. Ettevõtte omanduses on hotellid, büroohooned ja logistikakeskused Tallinnas ja Riias. Infortari kinnisvaraportfelli väärtus ulatus möödunud aasta lõpu seisuga 240 miljoni euroni.