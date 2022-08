Päev börsil: Balti börsid lõpetasid päeva tõusuga, kinnisvarafond tahab Rootsi osakud ümber vahetada

Kinnisvarafond Baltic Horizon Fund teatas, et kuna 30. septembrist alates ei saa fondiosakud sealsel börsil enam kaubelda, siis nüüd plaanib NHF pakkuda sealsetele investoritele hoidmistunnistusi. Iga üks osak annaks Rootsi investorile õiguse konverteerida see ümber üheks hoidmistunnistuseks. Hoidmistunnistused emiteeritaks Rootsi kroonides ning need loodaks Rootsi õiguse alusel ja nende suhtes kohaldataks Rootsi seadusi. Hoidmistunnistused kavatsetakse noteerida Nasdaq Stockholmi börsil ja uusi osakuid pakkumise käigus ei emiteeritaks.