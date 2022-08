Minister kummutab kuulujutud. Kristjan Järvan sattus bürokraatia hammasrataste vahele

„Eestit reklaamitakse välismaal sageli erakordselt ettevõtjasõbraliku riigina. Räägitakse, kuidas ettevõtte asutamiseks kulub siin kõigest 15 minutit ja vahel saab isegi kiiremini hakkama. See on tõsi, kuid tõsi on ka see, et üleliigset bürokraatiat ettevõtjate teel on Eestiski veel palju. Üht sellist kafkalikult kummalist tõrget näiliselt lihtsa toimingu sooritamisel olen uues ametis pidanud kogema ka mina,“ selgitas Ärilehele Isamaa ettevõtlus-ja tehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

„12. augustil allkirjastasime kaasasutajatega uue otsuse ja esitasime koos registriosakonna poolt nõutud täiendavate dokumentidega uue taotluse minu välja arvamiseks juhatusest ja teise kaasasutaja valimiseks juhatusse,“ selgitas minister. Ta lisas, et 19. augustil tuli Tartu Maakohtu registriosakonnast teade, et registriosakonna hinnangul pole me puudusi kõrvaldanud, ja taotlus lükati uuesti tagasi. „Kusjuures sellest teatest polnud enam võimalik aru saada, millised puudused on kõrvaldamata. Ettevõtte juhatuse liikmete ja meie kogenud raamatupidaja hinnangul olime esitanud kõik registriosakonna poolt nõutud dokumendid ja puudused seega kõrvaldanud, nii et me ei teadnud enam, mida veel tegema peaksime, et ma juhatusest lahkuda saaksin,“ lisas ta.