Täna algab Tartus suurim Baltimaade ärifestival sTARTUp Day 2022

Ürituse peakorraldaja on Mart Lättekivi, kellel vanust vaid 26 aastat, kuid on juba väga palju korda saatnud. Ta on varem juhtinud sTARTUp Day vabatahtlike tiimi ja töö hakkas talle niivõrd meeldima, et soovis korraldada ja juhtida midagi veel suuremat. sTARTUp Day oli selleks ideaalne võimalus. ,,Korraldamine ja tiimi juhtimine hakkas tõsiselt meeldima ja siis juhtuski nii, et kui mai kuus algas uue sTARTUp Day peakorraldaja värbamisprotsess, kandideerisin ja läks hästi – saingi peakorraldajaks,’’ ütles Lättekivi. Ta lisas, et sTARTUp Day tiimiliikmena saab endale kogu eluks kuldaväärt kontaktid. Vabatahtlikke on see aasta festivalil 125, kes aitavad ürituse korraldamisega. ,,See missioonitunne, mis kogu tiimil on: seda on südamest hea vaadata,’’ sõnas Lättekivi.