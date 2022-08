Haapsalu mereäärse suurarenduse nimeks saab Marienholm

Haapsallu Suure Viigi tervele vasakule kaldale on lähiaastatel planeeritud uus terviklik elu- ja vabaaja veetmise piirkond. Lisaks õhulise arhitektuuriga madalatele kortermajadele on piirkonda kavandatud sadamakaid, ujumiskoht, rekreatsioonialad ja tulevikus ka elegantne SPA-hotell. Kogu poolsaare arenduse nimeks saab Marienholm. Tegemist on ajaloolise nimega, mis ehtis poolsaart ka selle esimese õitsengu alguses 1884. aastal.