Iga kahjujuhtumi hüvitamine on nüüd varasemast kallim

Kasko mahud on suurenenud 17% võrreldes möödunud aasta esimese kuue kuuga. Kaido Keppi sõnul mõjutab kaskokindlustuse turumahtu ka uute sõidukite esmane arvelevõtmine, kuid seegi on püsinud viimasel paaril aastal üsna stabiilne. Peale koroonapiirangute lõppu hakkasid inimesed taas rohkem liikuma, mistõttu juhtus ka sagedamini liiklusõnnetusi, mis omakorda suurendas kindlustusjuhtumite arvu. Üldine inflatsioonist tingitud hinnatõus on aga kergitanud nii autovaruosade kui remondi töötundide hindu, millel on selge mõju ka kaskokindlustuse hinnale. „Eelmiste perioodidega võrreldes on kasko mahud ületanud 2018. ja 2019. aasta mahtusid, kattes ära ka uute autode lisandumise. Näib, et kaskokindlustuse puhul on oodata hinnatõusu aeglustumist, kuid mitte veel päris seiskumist,“ arvab Kepp.

Reisikindlustuse mahud on tõusnud palju ja siin ei saa otseselt rääkida vaid inflatsioonist. COVID-19 pandeemia tõi endaga kaasa uue kindlustusriski, millega seoses tõusis peamiselt just COVID-haigestumise tõttu ära jäänud reisikahjude arv ja hüvitiste summa. „Pärast koroonapiirangute leevenemist reisivad inimesed rohkem ning on oluliselt nõudlikumad kindlustuskaitse sisu osas“, selgitab Kepp. „Lisaks välisriigis COVID-19 haigestumise ravikulude hüvitamisele tuntakse varasemast rohkem huvi nii haigestumise tõttu reisi ärajäämise, lennuettevõtete streikide või lennuühendusest tekkinud reisitõrgete vastu kindlustamise osas,“ lisab ta. Seoses tööjõuprobleemidega lennujaamades on märgata ka suurenenud huvi pagasikindlustuse vastu. „Paljud valivad varasemast laiema ja parema kindlustuskatte. Kuna tõusnud on ka lennupiletite ja reisipakettide maksumus, siis on see suurendanud nii kahjusust kui ka seetõttu reisikindlustuse maksete mahtu.“ Kui koroona tõttu kahanes turg 2021. aasta lõpuks kaks korda, siis praeguseks on see ületanud juba koroona-eelse taseme.