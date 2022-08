Elektri hindade järsk tõus ja hirmutavad teated võimalikest elektrikatkestustest on pannud soomlased suures hulgas küttepuid varuma. Puidu müük kodudesse ja suvemajadesse on kiirenenud rekordtasemele. Nüüd teatavad mitmed küttepuude jaemüüjad, et nad on sunnitud oma veebipoed vähemalt ajutiselt sulgema, kuna tellimusi pole võimalik enam täita.