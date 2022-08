KUULA SAADET | Podcast „Lihtsalt rahast“: Coop Panga juhatuse liikmed jagavad soovitusi kriisi ületamiseks

Avalikul „Lihtsalt rahast“ podcasti salvestusel ütles Kurtmann, et hoolimata tumedates meeleoludest sügisel kriisi ei tule. Temaga nõustus ka Paavo Truu, kes leiab, et kiire majanduskasvu pidurdumine ei tähenda veel tingimata kriisi.



„Kui majandus kasvab 3% asemel 0,5% või ei kasva paaril kvartalil üldse, ei pruugi veel tähendada kriisi. Kriis ja traagika tabab meid alles siis, kui inimesed jäävad tööta. Seda kas ja millal see juhtub, me ei tea,“ ütles Truu.



Kurtmann ja Truu rääkisid, et viimased kümme aastat on puhunud majanduses väga tugev taganttuul ja keskpangad on andnud majanduse elavdamisse oma suure panuse: tegeleti rahatrükiga ja hoiti intressimäärad madalal. „Selline pidu pidigi ühel hetkel läbi saama, sest negatiivsed intressid ei ole pikas perspektiivis normaalsus. Nüüd on see ebanormaalne olukord läbi saamas, mis teeb meie kõigi elu natukene raskemaks,“ sõnas Truu.