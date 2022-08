FOTOD | Eesti IKEA avas uksed: esimesed külastajad olid varakult kohal

„IKEA visioon on luua veelgi parem igapäevaelu paljudele inimestele. Selle saavutamiseks pakume laia valikut hästi disainitud, funktsionaalseid ja jätkusuutlikke kodusisustustooteid taskukohase hinnaga, et neid saaksid osta võimalikult paljud inimesed. Oleme seadnud eesmärgi tagada Eesti elanikele igapäevaselt madala hinnaga, jätkusuutlikud ja kvaliteetsed tooted,“ sõnas IKEA Baltikumi müügijuht Ian Strickland.

IKEA poes 53 näidistuba ja -kodu, mille väljapanekud on kujundatud kohalike elanike tavapäraste eluruumide ja -situatsioonide näitel. Uue poe tootevalikus on koheseks kaasaostuks ligi 9000 kodusisustustoodet. IKEA Tallinna poes leiab ka unikaalseid lahendusi nagu rohemaja, mis on pühendatud taimedele, välimööblile ja hooajalisele kaubale. Muu hulgas on poes ka iseteeninduskassad.

Rootsi restoran

IKEA Tallinna pood pakub ka võimalust mõnusalt aega veeta. Rootsi restoran ja bistroo, laste mängutuba Småland ning mitmed mängualad pakuvad lisaks ostlemisele veel tegevust.

Kõik Eesti elanikud on oodatud külastama Rootsi restorani, kus pakutakse taskukohaste hindadega rootsipärast hommiku-, lõuna- ja õhtusööki. Hommikusöögi hind on 0,99 eurot, lihapallid maksavad 3,59 eurot ja hot dog 0,70 eurot. Erilist tähelepanu pööratakse pere kõige pisematele. 3–7 aasta vanustele lastele on loodud tasuta meelelahutusala Småland ja mängualad nii Rootsi restoranis kui ka näidistesaalis.

IKEA Tallinna pood asub Tallinna lähistel Kurnas, 20–30-minutilise autosõidu kaugusel kesklinnast. Pood on avatud iga päev kell 10.00–20.00. Rootsi restoran on avatud iga päev kell 09.30–19.30. Sujuvama transpordi pakkumiseks käivitati 25. augustil mitme peatusega avaliku bussiliini Tallinna kesklinnast Kurnasse ja tagasi. Autodega külastajatele on loodud ligi tuhande parkimiskohaga parkla.

IKEA Tallinna poe ehitas Nordecon AS, ehitust rahastas Swedbank.