Fortum kandis suurt kahjumit. Tegevjuht hoiatab raske talve eest

Soome energeetikaettevõtte Fortumi tegevjuht Markus Rauramo märkis aprilli-juuni vahearuandes, et olukord, mis piiritles ettevõtte tegevust veel kuus kuud tagasi, on muutunud. Tema sõnul jätkub arvatavasti tegevuskeskkonna suur ebakindlus ning Euroopa on sügava energiakriisi küüsis, kus tarnepiirangud ja kõrged hinnad eeldatavasti ainult süvenevad talve tulekuga.



Geopoliitilised pinged ja nende mõju Euroopa energiaturgudele on tõstnud elektrienergia hindu Põhjamaades. Rauramo sõnul on see toonud kaasa elektriettevõtete suurenenud tagatisnõuded ja likviidsusvajaduse. „Võib isegi väita, et tuletisinstrumentide turg ei toimi praegu - seda juhivad hind ja regulatsioon, mis ei sobi erandlikele asjaoludele. See on väljakutse nii elektritootjatele kui ka tarbijatele. Elektriettevõttena pole meie olukord veel kriitiline, kuid kui hinnad jätkuvalt tõusevad, peame ka meie suurendama oma käibekapitali,“ lausus ta. Ettevõte soovib loobuda Venemaa tegevusest ja Rauramo sõnul on nende müük esmatähtis. Energeetikasektoris on tegevuse müük tavaliselt nõudnud Venemaa valitsuse heakskiitu, seega võib müük võtta aega.