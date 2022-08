Päev börsil: Balti börsi põhinimekirja suurimad tõusjad olid täna leedukad

Balti alternatiivturul First North paistsid suuremate tõusudega silma ELMO Rent (4,95%), Punktid Technologies (2,05%) ja Robus Group (0,93%). Kõige enam tõid investoritele punast portfelli TextMagic (-2,68%), Airobot Technologies (-2,56%) ja Cleveron Mobility (-0,61%).

Kauplemispäeva ülevaade on nähtav siit!

Suuremad maailmaindeksid on kergelt tõusus

Euroopa peamised indeksid Stoxx 600 ja DAX on mõlemad kergelt tõusnud. Stoxx 600 on enne sulgemist 0,08% rohelises. DAX indeks flidrib aga nulliga, olles hetkel 0,0013% langenud.

Ameerika Ühendriikide peamised indeksid on samuti tagasihoidlikud. Dow Jones on langenud 0,13%, S&P 500 alustas päeva 0,7% tõusuga ja tehnoloogiaindeks Nasdaq-100 on kerkinud 0,89%.