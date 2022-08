Venemaa käitumine Soome piiri ääres hämmastab eksperte ja teadlasi

Ekspertide sõnul oleks see gaas varem eksporditud Saksamaale. Analüüsist tuleb välja, et Soome piiri ääres olevas gaasijaamas põletatakse iga päev hinnanguliselt 10 miljoni dollari eest gaasi. Teadlased on mures suure hulga CO2 osas, mis atmosfääri paisatakse, ning tahma üle, mida see tekitab. See võib Arktikas kiirendada jää sulamist.