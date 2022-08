Miks ei ole Eestis piisavalt programmeerijaid? Vastus peitub haridussüsteemis

Swedbanki äriluure grupijuht Rait Randrüüt usub, et Eesti on IT alal teinud väga suure arengu ja meil on programmeerijaid, kuid riigil on neid juurde vaja. Kood Jõhvi direktor Karin Künnapas sõnas, et Eestil on puudu 8000 inimest, kes oskaks koodi kirjutada ja programmeerida. „Me peame rohkem noori programmeerima õpetama,’’ ütles ta sTARTUp Day paneelis. Ta lisas, et selleks on vaja luua rohkem õppimisvõimalusi ka peredega inimestele, et nad saaksid ka pere ja töö kõrvalt uut eriala omandada. Selleks tuleb Künnapase sõnul olla õpetamises paindlik ja arvestada inimestega, kellel on peale õppimise ka muid kohustusi. Ka Randrüüt usub, et õpetamisel peab olema paindlikum. „Oleme võtnud tööle inimesi, kelle CV ei ole üldsegi väga hea, kuid kellel on tõeline sära silmis ja õpihimu on suur,’’ ütles Randrüüt.