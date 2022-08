Eesti LNG-laev asus üle Atlandi ookeani Euroopa poole teele

Laev saabus mais Argentina Bahia Blanca LNG-terminali, et tarnida veeldatud maagaasi 2022. aasta talvehooajaks Argentinas.

Exemplar on renditud kümneks aastaks Soome, Eesti ja teiste Balti riikide veeldatud maagaasi (LNG) taasgaasistamiseks. Laeva jaoks on see esimene kord ületada Atlandi ookeani.