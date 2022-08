Swedbank: Eesti ehitusturg jaheneb

Ehitusettevõtete kindlustunne jätkas suvekuudel halvenemist, kuid kukkumine pole olnud nii järsk nagu nägime 2020. aastal pandeemia puhkedes. Ehitusettevõtete hinnangul on tellimuste maht vähenenud ja ehitustegevust piirab järjest enam ebapiisav nõudlus, samas kui tööjõupuuduse probleem on aasta alguse tipust veidi alla tulnud.

Ehitushinna kiire kasv on mõnevõrra aeglustunud. Peamiselt veavad ehitushinda praegu kallinenud ehitusmaterjalid, mille hinnakasvu tipp jäi küll esimesse kvartalisse, kuid kasv oli ka teises kvartalis aastases võrdluses endiselt tugev. Oluliselt kallinenud ehitusmaterjalide tõttu on ehituse pakkumishind tunduvalt kallim, mis piiratud eelarvete tõttu vähendab riigitellimuste mahtu. Samas majanduse väljavaate halvenemise ja energiakriisi süvenemise tõttu võivad ka ettevõtted oma ehitusinvesteeringuid paremate aegadeni edasi lükata.

Swedbanki prognoosi järgi ulatub palgakasv sel aastal 10 protsendini. Inflatsioon jääb aasta kokkuvõttes palgakasvust aga kaks korda kiiremaks. Nõudmiseni hoiuste portfelli kasv aeglustus juulis 11 protsendini. Sarnases tempos oli kasv ka vahetult enne pandeemia algust. Kogunenud hoiused on aga endiselt kõrged. Samas on need koondunud pigem suuremate hoiuste ja sissetulekutega majapidamiste kätte ja pakub neile suuri puhvreid kõrge inflatsiooni vastu. Majapidamiste üldine kindlustunne ning hinnang tulevasele finantsolukorrale on reaalpalga vähenemise tõttu tugevasti langenud, kuid soov teha suuremaid oste ning osta kinnisvara on veel endiselt kõrged.