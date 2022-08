Soomet võib talvel oodata ees rehvikriis. Mis saab Eestist?

Rehvid Pluss OÜ juhatuse liige Indrek Kermon sõnas, et Skandinaavia ja Eesti sõiduautode rehviturud on suhteliselt sarnased, kasutatakse samu tooteid. „Oleme omalt poolt monitoorinud, kuidas olukord on kujunenud ja peab tunnistama, et pole päris lihtne ülesanne ka meile olnud. Hinnanguliselt 70% tuli naast- ja põhjamaistest lamellrehvidest Venemaa tehastest, mida tootsid seal täielikult või osaliselt Bridgestone, Nokian, Continental, Michelin, Pirelli, Yokohama,“ selgitas ta ja lisas, et hetkeseisuga ei tule Venemaalt tarneid Euroopasse.

„Usun, et rehvidest ei tule suures plaanis väga suurt puudujääki, kuna me oleme katnud need teiste tootjate toodetega, näiteks Toyo Tires, mis tuleb Jaapanist,“ märkis Kermon. Küll aga võib tema hinnangul osutuda probleemiks suuremad rehvimõõdud maasturitele ja keskmisest võimsamatele Preemium klassi sõiduautodele. „Selle puhul on ka lahendused kindlasti olemas väiksema rehvi ja velje kombinatsioonina. Alati annab ka natuke teise rehvimõõduga asendada,“ lisas ta. Kermon märkis, et sanktsioonid on mõjutanud ka rehvide hindu.