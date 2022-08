Ukrainasse humanitaarabi paki saatmine hakkab maksma 90 senti kilo kohta

„Alates märtsist on Omniva vahendusel Eesti eraisikud saatnud tasuta üle 70 000 kg humanitaarabi Ukrainasse. Arvestades kasvavaid pakimahte, transpordikulusid ja pikenevat ajahorisonti, on vajalik paki saatmise kulu hinnastada,“ selgitas Omniva rahvusvaheliste paki- ja kirjateenuste juht Marita Mägi. „Võrreldes tavapärase rahvusvahelise paki saatmise tasuga on tegemist tunduvalt soodsama hinnaga, et katta eelkõige transpordikulusid. Ukraina suunal on üha keerulisem leida vedajat, kes võtaks vastutuse toimetada pakid sõjas olevasse riiki – seetõttu on transpordikulud humanitaarabiteenusele kasvanud mitmeid kordi võrreldes teenuse osutamise algusajaga. Omniva panustab teenuse korraldamisse jätkuvalt tasuta.“