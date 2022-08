Sakslaste elektrihinna prognoos on sel nädalal tõusnud hüppeliselt

Euroopa valitsused on hakanud võtma kasutusele meetmeid, et piirata energiatarbimist. Näiteks keelustati Saksamaal hoonete välisvalgustuse kasutamise ja vähendati siseruumide küttetemperatuuri. Ühendkuningriiki ootab oktoobris ees energiaarvete tõus, kui energeetikasektori reguleeriv asutus tõstis kulude ülempiiri. Hinnatõus võib sundida paljusid inimesi riigis piirama oma energiatarbimist, sest nad ei saa seda sel talvel endale lubada.

Saksamaa järgmise aasta elektrihinnad tõusid reedel Euroopa energiabörsil AG koguni 7,6%, 805,15 euroni megavatt-tunni kohta, sel nädalal on see tõusnud koguni 39%. Vastav Prantsusmaa näitaja on sel nädalal tõusnud 24%. Hinnad on tõusnud ka seetõttu, et elektrijaam Electricite de France SA teatas, et mitmed tema tuumajaamad käivituvad loodetust hiljem.