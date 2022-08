Kümneid tuntud kaubamärke omava leedu rõivakuninga äri kasvas Eestis mühinal

Delfi Ärileht on kirjutanud, et vähetuntud Arminas Macys on Eestis kasvatamas suurt äri. Iga päev viivad eestimaalased tema kauplustesse oma eurosid, et saada vastu jalatseid ja riideid. Juba 2002. aastal avas leedukas siin Salamanderi müügisalongi ning seda otse Viru tänaval, kuid alles 2019. aastal võeti ette ka rõivaste jaemüük. Edasi läks kasv kiireks, sest juba kaks aastat hiljem pandi käpp peale miinuses tiksunud Tallinki maapealsele kaubandusele. Täpsemalt kuulus neile kaheksa rõivakauplust.