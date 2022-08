Töötaja: tuumajaamas katastroofi ära hoidnud inimesed on tõelised kangelased

Zaporižžja tuumajaamaga juhtus neljapäeval see, et nende viimase töötava liini häirete tõttu katkes seal neljapäeval kaks korda ühendus Ukraina elektrivõrguga. Lähedal asuvas energiajaamas toimus põleng. Koheselt tuli ümber lülituda diisel-generaatoritele, et ära hoida katastroof. Viimast kinnitas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Anonüümne tuumajaama töötaja ütles CNN Fridayle antud intervjuus, et nüüdseks on kõik taas korras.

„Eile ei olnud ei elektrit, vett, mitte midagi. Nüüd on kõik korras. Mehed tuumajaamas on nutikad, nad on kangelased,“ ütles töötaja, kes on ka varem CNNiga suhelnud.

Reedel ütles Energoatom, et elektriliin taastati, aga kõik kuus reaktorit veel kohe ei töötanud.

„Kõik reaktorid on esimest korda ajaloos seismas. On vaja auru, et need taas tööle saada. Miski ei tooda seda. Kõik seisab,“ ütles töötaja. Veidi hiljem tuli Ukrainast teateid, et jaam toodab taas ukrainlaste jaoks elektrit.

Ta kirjeldas, et kohati on olukord tuumajaamas ja selle ümbruses nagu oleks maailma lõpp käes. Pommitatakse ning on suitsu ja tolmu, mis õhus lendab. Eriti suurema tuulega.

Ukrainlased on süüdistanud Vene vägesid, et need kasutavad jaama kilbina ning riskivad suure katastroofiga. Kremlist tulevad aga sõnumid, et Ukraina väed pommitavad ise tehast.