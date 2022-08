LADA tõusis eelmisel kuul üle pika ajal Moskva autoturu liidriks

Autostati andmetel ostsid juulikuus Moskva elanikud kõige rohkem LADA autosid. Eksperdid tõid välja, et kodumaine kaubamärk on tõusnud esimest korda 13 aasta jooksul pealinna autoturu liidriks, viimati oli see turuliider 2009. aasta juulis.