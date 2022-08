Kui kõrge on liiga kõrge? Nord Pool tõstab elektrihinna ülempiiri veelgi kõrgemale

Nord Pool Baltikumi piirkonnajuht Ingrid Arus on varem Delfi Ärilehele öelnud, et sellise hinnalae tõstmise taga on Euroopa Liidu elektrituru reeglid. „Euroopa Liidu elektrituru reeglite järgi tõstetakse kokkulepitud tipphinda juhul, kui vähemalt ühes hinnapiirkonnas ja vähemalt ühel tunnil saavutab börsihind 60% senisest tipphinnast ehk 2400 eurot/MWh. Homne (17. augusti – toim) hinnatipp Baltikumis on alus maksimaalse hinna tõusule kuni 5000 eurot/MWh,“ kinnitas ta.