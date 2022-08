Aasta alguses gaasibussidele üle läinud Rakvere sulgeb hinnatõusu tõttu mitu linnaliini

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on oluline, et inimesed jõuaksid hommikul tööle ja lapsed kooli ning õhtul koju. „Olukord on kriitiline, kuid oluline on leida mõistlikud lahendused. Nii linn kui Hansabuss on huvitatud hea koostöö jätkamisest ja jätkame läbirääkimisi teemal, mis saab 1. jaanuarist 2023.“