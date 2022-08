Eesti autoomanik rahastab enese teadmata Venemaa sõda

Kui Venemaa tungis Ukrainale kallale, teatasid suuremad Eesti kütusemüüjad üsna pea, et nende müüdavad mootorikütused ei ole tehtud Vene naftast. Pool aastat hiljem pole siiski endiselt kindel, et me ei tangi oma autosse Venemaa päritolu kütust. Naftatoodete, sh mootoribensiini ja diislikütuse, Venemaalt Eestisse importimine jätkub hoogsalt.