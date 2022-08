FOTOD | Ostuhullus: IKEAs kadus elekter, kliendid jätkasid ostlemist

IKEA Baltikumi kommunikatsioonijuht Renata Dante sõnas, et täna evakueeriti ajutise elektrikatkestuse tõttu IKEA Tallinna külastajad ja töötajad. „Kõik külastajad ja töötajad evakueeriti, et tagada nende turvalisus,“ kinnitas ta, lisades, et kui elekter taastus, said kõik poodi tagasi pöörduda ning IKEA Tallinna pood jätkab tegevust tavapäraselt.