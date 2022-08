Rahandusminister tahab kevadesse kavandatud aktsiistõusu ära jätta

„Aktsiiside taastamine kriisieelsel tasemel annaks praeguses hinnatõusu olukorras vale tõuke ja sõnumi, sellest tuleb hoiduda,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. „Ka põllumeeste jaoks on oluline saada võimalikult varakult kindlus, et nende kasutatav eriotstarbeline diisel on miinimumtasemel maksustatud 2024. aasta kevadeni.“

Muutunud julgeolekuolukord Euroopas on kaasa toonud energiakandjate järsu hinnakasvu. See on toonud Eestisse viimaste aastakümnete suurima hinnatõusu. Kujunenud olukorras leiab riik, et toetama peaks nii kodumajapidamisi kui äritarbijaid. Seetõttu on põhjendatud 1. mail 2023–2026 aset leidma pidanud aktsiisitõusud aasta võrra edasi lükata ning saavutada aktsiisimäärade kriisieelne tase 2027. aastaks.