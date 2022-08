Läti idufirmadega vesteldes on vahel kuulda, et Lätis on ettevõtluskeskkond suhteliselt kinnine ja vaoshoitud, puudu jääb vastastikusest abist ja toest. Positiivse näitena tuuakse välja Eesti, kus ettevõtjad jagavad oma teadmisi ja ärikontakte palju rohkem ja energilisemalt ning vastastikune toetussüsteem on aidanud Eestis edukaid idufirmasid luua. Vestlesime sel teemal TestDevLabi asutaja Ervins Grīnfeldsiga.