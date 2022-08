Eestlasi on tabanud meeletu küberrünnakute ja pettuste laine

„Suve hakul hakkas ohtude hulk märkimisväärselt tõusma ning eriti aktiivseks muutusid just petised, kes üritavad inimestelt raha ja andmeid kätte saada. Harilikult võtavad sellised petukampaaniad e-kirjade, otsesõnumite või SMS-ide vormi, kus lubatakse võita iPhone’e või e-poodide kinkekaarte,“ rääkis Elisa uute teenuste valdkonna juht Meelis Seer. „Pettuste osaks on harilikult ka link, kuhu suunatakse kasutaja oma andmeid sisestama, et seejärel nende abil pettusega edasi liikuda.“